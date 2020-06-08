Дакка, , 00:41 — REGNUM Положительный результат на наличие нового коронавируса дали результаты анализов 6 206 полицейских Бангладеш, 16 из них скончались, сообщает Xinhua.

Согласно заявлению представителя штаб-квартиры полиции по связям с общественностью Камрула Ахсана, из более чем шести тысяч инфицированных стражей порядка 1828 полицейских — служащие столицы, еще 2767 зараженных выздоровели.

Напомним, всего в Бангладеш инфицировано 65 769 человек, из них 888 зараженных COVID-19 погибли.