Доха, , 00:30 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 1595 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает катарское новостное агентство со ссылкой на заявление минздрава страны.

«1811 человек выздоровел, увеличив число вылеченных до 44 338, еще трое умерли, увеличив число жертв до 54», — говорится в заявлении.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Катара достигло 68 790. При этом с начала пандемии в стране провели 255 533 тестов на выявление SARS-CoV-2.