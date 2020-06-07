7 июня 2020 | Время чтения 11 мин

Андрей Мучкин, , 23:22 — REGNUM Настороженно я отношусь к БиБиСи, и когда они попросили меня прокомментировать ситуацию с арестом Владимира Воронцова, я согласился, решив проверить этих ребят «на вшивость». Проверку они, как ожидалось, не прошли. Не первый раз общаюсь с прессой и знаю, что абсолютное большинство журналистов ведут себя достаточно корректно, пытаются согласовывать материалы, давать беспристрастные статьи без купюр. В случае с БиБиСи у меня сложилось впечатление, что я пообщался с некорректным, одиозным и сильно желтым изданием, за недорого пиарящим низкопробную заказуху. Не думал, что рупор Лондона так дешев.

Андрей Мучкин

Моя беседа с корреспондентом БиБиСи велась путем переписки в месенжере «Телеграм», и скриншоты ее я, естественно, оставил себе и доверил ряду надежных людей. И теперь ниже я просто привожу нашу беседу в тех объемах, в каких она была, ниже — что было в итоге опубликовано и что было скрыто от читателя!

ВВС, [2 июня 2020 г., 11:53:26]: Здравствуйте! Я журналист Русской службы БиБиСи и готовлю текст о Владимире Воронцове в связи с его арестом. Я почитала ваш форум и «Телеграм», видела, что вы о Воронцове отзываетесь как о человеке с неприглядной в полицейских кругах репутацией. Мне бы хотелось понять, почему. Какие именно поступки Воронцова его дискредитировали в глазах сотрудников полиции? Поговорите со мной об этом?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 12:15:45]: Да.

ВВС, [2 июня 2020 г., 12:18:00]: Отлично! Вы с Воронцовым лично знакомы? Я просто говорила уже с Федором, который «Правда про Омбудсмен полиции», читала его паблик. Он, поскольку был в команде, явно знает какие-то внутренние дела паблика, о них рассказывает и их критикует. Я потому и спрашиваю: хочу понять, есть у вас какой-то инсайд или вам именно публичная сторона деятельности Воронцова не нравится.

Андрей М., [2 июня 2020 г., 12:24:22]: Здесь, скорее, корпоративный взгляд на ситуацию, как комплекс инсайда и публичности.

ВВС, [2 июня 2020 г., 12:24:38]: О, тем более интересно. Вам как удобнее поговорить: созвониться или переписываться?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 12:25:52]: Попробую изложить письменно, так как не готовился к разговору.

BBC, [2 июня 2020 г., 12:26:18]: Хорошо.

Андрей М., [2 июня 2020 г., 12:34:27]: О личности и грамотности Воронцова. Опытные сотрудники и ветераны МВД всегда смогут по карьере человека в полиции дать ему оценку на профессиональную пригодность. Исходя из этого, когда оперативный работник уходит на работу не процессуального характера, это его характеризует как несостоявшегося опера, не справившегося. Настоящий опер никогда не уйдет из оперов, так как это вторая жизнь. Воронцов же вообще скакал по разномастными должностям в поисках себя либо в поисках чего то, но, уйдя из полиции, так и не нашел себя. Короткие сроки в разных службах предполагают отсутствие накопления опыта работы. А он, заметьте, им (опытом) делится! Второе: сотрудник полиции — человек с заведомо урезанными гражданскими правами. Гражданин, имеющий намерение связать свою жизнь со службой в полиции, осмысленно ограничивает свои права и свободы во имя общественного блага — порядка. Воронцов использовал кейс прав полицейских в качестве своего бизнес-проекта, выдавая это за общественную деятельность. При этом он сеял в умы молодого поколения полицейских ложное понимание их гражданских прав, создавал массовые настроения неподчинения. Как результат подобного можно получить ситуацию, аналогичную Миннеаполису, когда полицейский, вместо того чтобы жёстко пресекать массовые беспорядки, будет считать часы своей переработки.

ВВС [2 июня 2020 г., 12:47:29]: Я не совсем поняла: полицейский ограничивает свои права ради порядка, но это же не значит, что его оставшиеся права можно нарушать. Ну то есть одно дело — что полицейскому нельзя в СМИ критиковать начальство или за границу ездить, если есть доступ к гостайне. А другое — если полицейских заставляют слишком много работать, или недоплачивают, или не повышают, потому что они не могут возразить и им некуда уйти. Вы считаете, Воронцов зря боролся за права полицейских?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 12:50:57]: И третье. О шарлатанстве. Наверное и у Вас сложилось впечатление о Воронцове, как о первом и единственном борце за права полицейских. Это не так. О палочной системе высказался публично Дымовский ещё в 2009 году. На нашем форуме тема палочной системы критикуется более 10 лет. Есть несколько профсоюзов, защищающие права полицейских. Человек делал бизнес, и, как видно из фабул возбужденных дел, достаточно грязно.

Андрей М., [2 июня 2020 г., 12:51:24]: Отвечу на этот вопрос.

ВВС, [2 июня 2020 г., 12:51:25]: Да, я читала, что он у вас фактуру для своих ликбезов брал и выдавал за свою.

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:00:23 (2 июня 2020 г., 13:00:38)]: К вопросу об уголовных делах. Вы думаете, они настоящие? Ну в смысле, вот я говорю с адвокатом, и он рассказывает: потерпевший через 3 года вспомнил о вымогательстве, а до этого дружески общался с Воронцовым и даже просил помочь в восстановлении на службе, откуда его уволили как раз из-за этих фотографий. И в деле нет ни денег, ни доказательств требования этих денег — все чисто на словах потерпевшего строится. Ну действительно же, странновато выглядит такой состав

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:03:39]: Зря ли он боролся за права полицейских? Считаю, что не боролся. У нас в стране достаточно прозрачный механизм доступа к судебным решениям. Если ты освоил работу во «ВКонтакте», значит, в состоянии зайти на ресурсы с судебными решениями, отфильтровать те дела, где ответчиком служит то или иное УМВД, и по аналогии найти свой случай. Есть категории дел против УМВД, которые имеют стопроцентный успех. Воронцов, начитавшись нашего форума, где все это разжевано и разложено по полкам, знал варианты решений того или иного случая. Но брался и за те, что заведомо проигрывались, вводя интересанта в заблуждение.

Заметьте, ведь на первом этапе работы паблика он пригласил туда практически всех наших форумных экспертов. Мы не возражали, ведь это не бизнес, это общественная работа. Но окрепнув, он всех их разогнал, попутно облив грязью. Начался бизнес. А права полицейских — это средство достижения финансового результата.

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:05:21]: А у него точно все было хорошо с финансовыми результатами? Все так говорят, мол, он неплохо зарабатывал на паблике. Это вроде как общеизвестно. Но откуда эта информация?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:09:14]: Если человек более ничем не занимается, но ездит по стране, содержит семью, внедорожник, гаджеты. Наверное, на это нужны деньги?

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:10:38]: Ну да, окей. Про уголовные дела расскажите — вам, с вашим опытом, кажется, что это все правда?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:17:04]: Я не сомневаюсь в том, что это правда. Разберем на примере Голунова. Как известно из СМИ, его ситуация произошла в условиях, когда полицейские не знали, с кем имеют дело. То есть — не на того напали. В случае с Воронцовым резонанс был предсказуем. Для меня лично индикатором ситуации здесь было поведение депутата Хинштейна. Ведь он достаточно резко реагировал после первого обыска и никак не проявил себя после второго. Думаю, что знает что-либо. Те меры, при которых его задерживали, считаю оправданными, ведь согласитесь, что было бы, если бы на место подтянулась бы сотня-другая его адептов? То есть здесь имела место тщательная подготовка и шли наверняка.

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:20:29]: Андрей Мучкин, администратор форума police-russia, так правильно?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:21:35]: Да. Надеюсь, был полезен. Если есть ещё вопросы либо нужны иные комментарии — обращайтесь. Большой привет Севе Новгородцеву!

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:23:04]: Хах, спасибо! Я еще хотела спросить про то, как Воронцов пошел в политику, начал с Навальным общаться, к Ходорковскому ходить и прочее. Я видела, вы писали, что это прям тот же путь, что у того же Дымовского. Только я не поняла ваше отношение к этому. Если он общается с оппозицией — то он переходит какую-то грань, и поэтому его арестовывают и заводят дела? Вы писали, что предупреждали его даже, чтобы он не лез на рожон

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:25:13]: Да. Сайт Дымовского админился из Прибалтики. Порой я звонил ему, и говорил: Леша, что за странные вещи ты пишешь. А он говорил, что пишет не он. Полиция должна быть вне политики, это во всем цивилизованном мире так. И наш закон предполагает это же.

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:26:14]: Закон — да. А по факту? То, что против Воронцова завели дела, да еще такую кучу, — это обычная работа полиции или все же есть в этом расследовании доля обиды МВД на Воронцова?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:28:03]: И по факту. В США или Великобритании найдете хоть один пример? У нас на форуме есть полицейские и из США, и из Германии. Мы видим их ментальность и проблемы.

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:28:59]: Считаю что здесь идеальное совпадение интересов. Всегда, когда дело возбуждено, кому-то еще это на руку.

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:29:18]: Понятно. А вот вы упомянули, что существует несколько профсоюзов, защищающих права полицейских. Какие из них нормальные — в смысле, реально делом занимаются? Просто чтобы я погуглила, поняла, кто еще есть на этом поле.

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:31:19]: Все нормальные, сложно выделить кого-либо. Кстати Воронцов был в профсоюзе. Как итог — облил всех грязью и ушел оттуда.

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:31:44]: В каком?

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:32:40]: Все одинаково делают свою работу. Имеют юристов, понимающих кадровую работу в МВД, обобщают практику — как-то так.

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:34:25]: Поняла. А в каком из них Воронцов состоял? Я с ними поговорю, спрошу о нем.

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:34:39]: Сейчас. Вроде, Дмитрий Поваров

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:36:04]: Спасибо большое!

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:36:21]: Служу России!

ВВС, [2 июня 2020 г., 13:37:03]: Вообще, спасибо, что поговорили со мной, ваш рассказ точно сделает текст более подробным и глубоким

Андрей М., [2 июня 2020 г., 13:37:53]: Обращайтесь! Успехов!

Вот так и поговорили. А теперь, что же осталось от этого диалога в ленте БиБиси.

Как бы все. Правда, дальше есть еще пара фраз, которые взяты не из беседы, а из телеграм-канала форума. Думаю, что читатель сам будет судить о том, какую цель своей статьей преследует БиБиСи, пряча от читателя львиную долю полученной информации. Отрадно, что есть наши СМИ, которые не увлекаются «кройкой и шитьем», а свободу слова видят так, как она должна быть, за что им спасибо!

В качестве послесловия. Связался с бывшим админом «Омбудсмена полиции» Федором, который упоминается в материале. Плюется от общения с БиБиСи больше, чем я. Та же история — перекроенный текст. Думаю, что и он поделится с нормальными СМИ полной версией своей беседы. Он тоже за свободу слова!