Уфа, , 23:17 — REGNUM Дознаватель из города Уфы Гульназ Фатхлисламова раскрыла новые подробности своего изнасилования. Об этом 8 июня она сообщила в эфире телеканала НТВ.

Женщина рассказала, что перед тем как ее изнасиловали, ей был отдан приказ от руководства явиться на место будущего преступления. Ей пришлось подчиниться, так как ее этому обучали в академии.

Фатхлисламова долгое время отказывалась от комментариев, но недавнее освобождение из-под стражи ее насильников вынудило ее согласиться на интервью.

Напомним, в 2018 году сотрудники правопорядка города Уфы отмечали праздник, на нем присутствовала и 23-летняя Фатхисламова, которая впоследствии подверглась сексуальному насилию.

Трое полицейских были приговорены по этому делу к различным срокам тюремного заключения, но ранее в июне 2020 года двоих из них оправдали, а третьему сократили срок пребывания в тюрьме с шести лет до четырех.