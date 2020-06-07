Вашингтон, , 22:49 — REGNUM В США число жертв осложнений COVID-19 превысило 110 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 7 июня, свидетельствуют опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса данные.

По последним данным, общее количество умерших в стране с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 110 037.

Отмечается, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,9 млн.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 6 799 713, зарегистрировано 397 388 летальных исхода.