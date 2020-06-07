Хьюстон, США, , 22:54 — REGNUM Тело афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе, доставили для проведения похоронных мероприятий в Хьюстон. Об этом 7 июня сообщает телеканал WBAL TV 11 со ссылкой на источник в местной полиции.

Начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо сообщил, что родственники Флойда уже прибыли в город, где примут участие в церемонии прощания с погибшим.

Напомним, прощание с Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне. Оно пройдет в церкви The Fountain of Praise и будет открыта для посещения.

На следующий день, 9 июня, состоится частная служба, только для членов семьи Флойда. Похороны пройдут в этот же день. Флойд будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд. Как пояснил представитель похоронного бюро, погибший родился и вырос в Хьюстоне в американском штате Техас.

Все церемониальные расходы взял на себя непобеждённый экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе американец Флойд Мэйуэзер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемонию прощания с Флойдом может посетить экс-вице-президент США Джо Байден, который считается наиболее вероятным конкурентом действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах.

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