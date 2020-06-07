Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM Соединения национальной гвардии Соединенных Штатах приступили к выводу своих подразделений ил Лос-Анджелеса. Об этом 7 июня сообщает телеканал KTLA.

Национальная гвардия была введена в город с населением в 10 млн человек для подавления беспорядков, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Соединения занимались охраной правительственных учреждений, а также помощью сотрудникам правопорядка сохранять безопасность.

Введение национальной гвардии привело к тому, что беспорядки и акты мародерства сменились на мирные протесты.

Напомним, 25 мая полицейский города Миннеаполиса на глазах у очевидцев убил афроамериканца Флойда, что привело к массовым беспорядкам во многих штатах страны.