Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Бывший губернатор американского штата Флорида Рик Скотт заявил, что Китай пытается помешать разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 8 июня сообщает BBC.

«Мы нуждаемся в получении вакцины. Однако у нас есть данные о том, что Китай пытается препятствовать нашим усилиям в данном направлении», — отметил политик в интервью телеканалу.

Скотт подчеркнул, что КНР не хочет, чтобы Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз были первыми в создании вакцины.

Напомним, вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. После чего инфекция распространилась на всю планету, вынудив правительства многих стран ввести карантинные меры.