Женева, Швейцария, , 22:05 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 6 799 713, зарегистрировано 397 388 летальных исхода. Об этом 7 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 136 409 новых случаев инфицирования, скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 4 586 человек.

Наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США — 1 886 794 (+28 922 выявленных фактов за сутки), в Бразилии — 645 771 (+30 830), России — 467 673 (+ 8984), в Великобритании — 284 872 (+1 557), в Индии — 246 628 (+9 971), в Испании — 241 310 (+332), в Италии — 234 801 (+270), в Германии — 183 979 (+301), в Иране — 169 425 (+2269), в Турции — 169 218 (+878) и во Франции — 150 022 (+527).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 109 038 человек (+1127 за сутки), Великобритания — 40 465 (+204), Бразилия — 35 026 (+1005), Италия — 33 846 (+72), Франция — 29 084 (+31) и Испания — 27 135 (+1).

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 6 663 304 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 392 802 человек. За сутки было выявлено 127 950 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5647 человек.

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