Берлин, , 21:45 — REGNUM Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил странам Евросоюза создать организацию, которая будет заниматься оказанием помощи во время кризисов, подобных эпидемии коронавируса. Об этом 7 июня сообщает издание Rheinische Post.

«Новый альянс может быть чем-то вроде НАТО в области здравоохранения», — отметил министр в интервью газете.

Для того, чтобы новая организация была эффективной необходимо создать единые структуры, позволяющие мобилизовать экспертов в области здравоохранения.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор она распространилась на всю планету, вынудив правительства многих стран вводить карантинные меры.