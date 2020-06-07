Оттава, , 21:42 — REGNUM В Канаде общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 95 тысяч. Об этом 7 июня сообщает канадский минздрав.

По данным министерства, в настоящее время в стране суммарное количество заражённых SARS-CoV-2 составляет 95 057 случаев.

Также сообщается, что общее число летальных исходов в стране на данный момент составляет 7773. При этом указывается, что за все время пандемии в Канаде было проведено 1 868 277 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня в кризисном штабе бельгийского минздрава сообщили, что на территории Бельгии за прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли 15 пациентов.