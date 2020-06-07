Брюссель, , 21:44 — REGNUM В районе Матонге в центре столицы Бельгии после мирной акции протеста у стен дворца правосудия произошли столкновения демонстрантов с полицией. Об этом 7 июня сообщил представитель полиции Брюсселя Ильсе Ван де Кир.

Он отметил, что радикально настроенные участники демонстрации забросали автомобили полиции камнями и бутылками.

«Также нанесен ущерб некоторым магазинам, полиция продолжает работать», ― цитирует представителя полиции газета Le Soir.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, акция протеста в Брюсселе собрала порядка 10 тыс. человек. Участники акции вышли на столичную площадь перед дворцом правосудия, для того, чтобы выразить единение с протестующими в США и напомнить о существующих проблемах расизма и произвола полицейских в странах Европейского союза (ЕС).

Ранее власти Брюсселя запретили манифестантам пройти шествием по улицам города из-за угрозы распространения коронавируса, и рекомендовали демонстрантам во время акции соблюдать безопасную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Во время протестов активисты раздавали всем желающим одноразовые маски и дезинфицирующий гель.

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