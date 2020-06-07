Москва, , 21:23 — REGNUM Общее число выздоровевших военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации от заболевания COVID-19 достигло 4409, за последние сутки излечились 78 российских военных. Об этом 7 июня говорится в распространённом бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 78 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 4409 человек».

Кроме того, отмечается в информационном бюллетене оборонного ведомства, что до 12 095 человек увеличилась общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в России за прошедшие сутки было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у 8984 человек.