Токио, , 21:11 — REGNUM В Японии в первые с 6 марта не зафиксировано смертей от COVID-19. Об этом 7 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 17 тыс. 914 человек. За сутки выявили 38 случаев инфицирования. Число скончавшихся от COVID-19 составляет 929 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 6 млн 900 тыс. человек.