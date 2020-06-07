Анкара, , 20:58 — REGNUM В Турции за сутки выявили 914 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 23 человека. Об этом 7 июня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на странице в соцсети Twitter.

По его словам, общее число выявленных случаев заражения на территории страны возросло до 170 132, с начала пандемии умерли 4692 пациентов.

Коджа добавил, что излечились и были выписаны из больниц за весь период 137 969 человек, 2647 из которых — за последние сутки.

Напомним, 6 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter сообщил, что в стране за сутки было выявлено 878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 21 человек.

Читайте также: В Турции за сутки выявили 878 случаев заражения коронавирусом