Варшава, , 20:22 — REGNUM За последние сутки на территории Польши было выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщает польский минздрав.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 12 человек и теперь общее число летальных исходов составляет 1155.

Отмечается, что 12 885 пациентов уже вылечились от нового заболевания и ещё 2007 проходят лечение в медучреждениях страны.

7 июня телеканал Sky News со ссылкой на данные британского министерства здравоохранения сообщил, что в Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 77 пациентов.

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