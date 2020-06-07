Лондон, , 19:35 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 77 пациентов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского министерства здравоохранения.

«Еще 77 человек умерли в Великобритании после положительного теста на коронавирус — самый низкий показатель с начала локализации», — передает телеканал.

Таким образом общее количество умерших с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 40 542.

Также за последние 24 часа в Соединенном Королевстве выявили 1326 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Напомним, ранее в пресс-службе минздрава Бразилии сообщили, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране достигло 35 930, увеличившись за сутки на 904.

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