Брюссель, , 19:18 — REGNUM На территории Бельгии за прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли 15 пациентов. Об этом 7 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Также сообщается, что в результате этого общее число скончавшихся от COVID-19 в стране теперь составляет 9595.

Кроме того, указывается, что за этот же период было выявлено 154 случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество достигло 59 226.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране по последним данным коронавирус выявили у 48 630 человек.

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