Ташкент, , 19:08 — REGNUM В Узбекистане число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 121 и достигло 4302. Об этом 7 июня сообщается в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

«По состоянию на 7 июня 2020 года 18.00 (16.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4302», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности за воскресенье медиками было выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из которых приходится на Ташкент — 185.

Напомним, данный показатель по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки в Узбекистане является наибольшим с начала пандемии. До этого рекордное число выявленных зараженных за сутки наблюдалось 15 апреля, когда в стране заразились 167 человек.

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