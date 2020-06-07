Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что Россия не является врагом для его страны. Об этом 7 июня сообщает CNN.

Пауэлл отметил, что министерство обороны США определило четыре страны в качестве потенциальных врагов государства — это Россия, Китай, Иран и КНДР. Тем не менее ни одна из этих стран не нападает на Соединенные Штаты, поэтому де-факто они врагами не являются.

С точки зрения дипломата, правительству США стоит обратить внимание на Афганистан, Сомали и ряд других государств, которые представляют большую угрозу для Вашингтона, так как вооруженные силы страны сталкиваются там с реальной угрозой.

Пауэлл также отметил, что президента США Дональда Трампа нельзя переизбирать на второй срок, так как он «не является эффективным президентом и всегда лжет».

Напомним, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл занимал высший дипломатический пост в стране при президенте Джордже Буше-младшем. Он запомнился тем, что в Совете Безопасности ООН лгал о наличии в Ираке оружия массового поражения, размахивая пробиркой, в которой якобы находилась сибирская язва, доказывающая наличие у режима Саддама Хусейна биологического оружия. Позднее данный факт не подтвердился.