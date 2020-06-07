Москва, , 18:56 — REGNUM Власти Москвы могут провести в два этапа — с 10 и 15 июня — дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 7 июня сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Очередные послабления (в Москве) в настоящее время обсуждаются в горадминистрации», — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что рассматривается вопрос об отмене графика прогулок, а также о постепенном запуске работы парикмахерских и кафе. Не исключено, что на финальном этапе будет возможна и отмена электронных пропусков, отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за прошедшие сутки у 8984 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией в России.