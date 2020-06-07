Москва, , 18:49 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проблему расизма в США скрыть уже невозможно. Об этом 7 июня она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

"Проблема расизма в западном обществе, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки, предстала в полный рост», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что проблема расизма существует не только в США, а также в тех странах, которые являются для них союзниками.

Напомним, 25 мая в американском городе Миннеаполисе сотрудник полиции жестоко убил чернокожего Джорджа Флойда. Убийство было запечатлено на камеру мобильного телефона, запись попала в интернет и вызвала массовые беспорядки во многих штатах страны.