Москва, , 18:49 — REGNUM У главного раввина России Берла Лазара подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июня написал руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин на своей странице в социальной сети Facebook.

«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», ― говорится в сообщении.

Горин отметил, что данное заявление он сделал после того, как в адрес ФЕОР поступило много запросов о состоянии здоровья главного раввина, представителя любавического хасидизма.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за прошедшие сутки у 8984 человек подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 467 673. При этом у 38,5% из выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом не наблюдалось клинических проявлений болезни.

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