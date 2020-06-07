Дамаск, , 18:28 — REGNUM Колонна тяжелой техники США, в состав которой входит не менее 50 машин, въехала на территорию Сирийской Арабской Республики через границу с Ираком. Об этом сообщило 7 июня сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

По данным источников, колонна техники, которая в настоящее время находится на территории северной провинции Хасеке, пересекла границу через КПП близ населенного пункта Аль-Валид.

Отмечается, что тяжелая техника, которую сопровождают несколько боевых внедорожников Hummer, загружена цистернами с горючим и строительными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в результате взрыва на северо-востоке Сирии погибли как минимум восемь человек, ещё семь получили ранения. Подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля произошёл в провинции Хасеке к югу от города Рас-эль-Айн, недалеко от границы с Турцией.