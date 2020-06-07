Вашингтон, , 18:27 — REGNUM По данным опроса общественного мнения в США выяснилось, что порядка 80% респондентов считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Об этом 7 июня сообщает телекомпания NBC.

Социологическое исследование было проведено по заказу указанной телекомпании, а также газеты The Wall Street Journal.

Около 48% респондентов, являющихся сторонниками Республиканской партии отметили, что их больше беспокоят беспорядки, а не убийство чернокожего Джорджа Флойда, которое их вызвало.

Сторонники Демократической партии, наоборот, обеспокоены фактом убийства, погромы их интересуют в меньшей степени — такую позицию высказали 81% голосующих за демократов.

Опрос проводился в период с 28 мая по 2 июня. В нем приняли участие около 1 тыс. граждан США. Эксперты отмечают, что погрешность результатов не превышает 3,1%.