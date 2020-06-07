Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В Свердловской области за 6 июня нашли 240 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит областной оперативный штаб.

Из них 103 обнаружены в Екатеринбурге. Всего же с начала пандемии коронавирус был подтверждён у 7419 граждан. Отметим, что 3239 человека к настоящему времени выздоровели. А ещё 41 скончались от COVID-19.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге всего подтверждён 4791 случай COVID-19. В Нижнем Тагиле их 291, в Верхней Пышме — 215, в Берёзовском — 141. В Первоуральске уже зафиксировано 128 заразившихся коронавирусом, а в Полевском — 106.