Мальмё, Швеция, , 18:04 — REGNUM В шведском городе Мальмё акция в поддержку движения против расизма Black Lives Matter прошла без задержаний и пострадавших. Об этом 7 июня сообщила на пресс-конференции представитель полиции Мальмё Эва-Гун Вестфорд.

«Задержанных не было. С точки зрения полиции все прошло спокойно. Нашей тактикой было проявить большое терпение», ― заявила Вестфорд.

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Напомним, вечером 4 июня в Мальмё, расположенном на юге Швеции, завершилась демонстрация, посвященная теме полицейского насилия. Собравшиеся пришли на городской пляж с плакатами «Жизни черных важны» (Black lives matter), тем самым поддержав не прекращающиеся уже неделю акции протеста в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

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