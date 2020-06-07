Москва, , 17:45 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 25 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 7 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:41 мск в аэропорту «Домодедово» были задержаны восемь рейсов, еще 10 отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны три рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее Гидрометцентр РФ на своём сайте сообщил, что 7 июня температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +24°C до +26°C.