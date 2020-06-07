Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Университета Джона Хопкинса в США опубликовал данный по количеству смертей от COVID-19. Об этом 7 июня сообщается в заявлении исследовательского заведения.

Согласно свежим данным, число смертей от COVID-19 превысило 400 тыс. человек. Всего в мире было выявлено около 7 млн случаев заражения коронавирусной инфекции.

Смертность от COVID-19 составляется 5,78% от числа заболевших.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была обнаружена в декабре 2019 года в китайском Ухане. После чего она распространилась на всю планету, вынудив многие правительства ввести беспрецедентные карантинные меры.