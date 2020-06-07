Тегеран, , 17:11 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Ирана случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 2364 и составляет 171 789 тыс. человек. Об этом 7 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за это же время в стране от COVID-19 скончались 72 человека и теперь общее число летальных исходов достигло 8291.

Джаханпур добавил, что на данный момент в Иране выздоровели 134 349 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии сообщили, что в стране за сутки с подозрением на COVID-19 госпитализирован 121 человек.