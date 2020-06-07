Бухарест, , 16:57 — REGNUM За последние сутки в Румынии было выявлено 189 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 20 479. Об этом 7 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На территории Румынии подтверждено 20 479 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что всего скончались от COVID-19 в стране 1326 человек, за последние сутки умерли восемь пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики сообщили, что в Приднестровье за сутки коронавирус подтвердили у восьми человек. На текущий момент в стране было зафиксировано 1032 случая инфицирования SARS-CoV-2.