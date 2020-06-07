Москва, , 16:46 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Днем Святой Троицы, который верующие в этом году отмечают 7 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Отмечается, что предстоятель Русской православной церкви в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ московского Переделкина.

Патриарх в праздничной проповеди подчеркнул особое значение праздника Святой Троицы для церкви, так как в этот день снизошел на вселенную и учеников Иисуса Христа Дух Святой.

«В тот момент из простой группы людей силой Святого Духа они стали особой человеческой общностью, в которой Божественное соединяется с человеческим. Эта общность именуется Церковью Христовой», — сказал патриарх.

По его словам, доказательством силы этой общности является 2000-летняя история церкви, которая проходя через многочисленные гонения, притеснения, раздираемая инспирируемыми расколами и ересями, сохранилась до сего дня.

«Вот и мы с вами — часть Единой Церкви, которая благодатью Божией была создана в момент Святой Пятидесятницы», — добавил предстоятель РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, православные христиане сегодня, 7 июня, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы. Этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи. По преданию, на 50-й день поле Пасхи Святой Дух сошел на учеников Христа и они приняли решение проповедовать его учение как можно большему числу людей. Так родилась христианская церковь. В день Святой Троицы в храмах совершают крещение новых членов церкви.

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