Эр-Рияд, , 16:11 — REGNUM В Саудовской Аравии за минувшие сутки выявлено 3045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число зараженных достигло 101 914 человек. Об этом 7 июня сообщается в отчете министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, за сутки в стране зарегистрировано 36 летальных исхода от COVID-19, общее число смертельных случаев составило 712. С начала пандемии излечились от болезни 72 817 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саудовской Аравии за сутки было выявлено 3121 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число зараженных достигло 98 869. За сутки было зарегистрировано 34 летальных исхода от COVID-19, общее число смертельных случаев составляло 676.

Читайте ранее в этом сюжете: В саудовском городе Джидда вернули комендантский час из-за SARS-CoV-2 — СМИ