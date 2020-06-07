Атырау, Казахстан, , 15:42 — REGNUM В казахстанском Атырау скончался водитель автозаправочной цистерны, пострадавший при взрыве автогазозаправочной станции, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области Казахстана.

В ведомстве уточнили, что 34-летний мужчина поступил в реанимационное отделение с 90% ожогами тела. Ранее сообщалось о четырех пострадавших при взрыве АГЗС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 июня в городе Атырау произошел взрыв на одной из АГЗС. В результате пострадали сотрудница заправочной станции, сотрудники противопожарной службы и водитель газовоза.

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