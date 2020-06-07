Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 15:34 — REGNUM С 6 июня в бразильском штате Рио-де-Жанейро вводится значительное смягчение карантинных мер безопасности, ранее введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее подписал губернатор штата Уилсон Витцель, передают бразильские СМИ.

Согласно документу, в скором времени в штате возобновят свою работу бары, рестораны, салоны красоты и торговые центры в режиме с 12:00 до 20:00, а также вновь откроются выставочные центры и музеи.

Кроме этого, будет разрешено заниматься спортом на спортивных площадках и в парках и проводить матчи по футболу при пустых трибунах. Почти полностью восстанавливается работа метро.

При этом в указанных предприятиях будет обязательно сокращено используемое пространство, вполовину снижено число занятых сотрудников и предоставлены средства дезинфекции для клиентов. Также до 21 июня не будут работать пляжи, фитнес-центры, театры и кинотеатры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число зараженных SARS-CoV-2 составляет 676 494 человека при 302 084 выздоровевших пациентах и 36 044 летальных исходах от COVID-19.