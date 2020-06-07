Фергана, Узбекистан, , 15:20 — REGNUM Кольцевое движение электричек планируют запустить власти Узбекистана в Ферганской долине, сообщили 7 июня участники международного пресс-клуба.

Электропоезда будут курсировать по маршруту Коканд — Маргилан — Андижан — Наманган — Коканд. Протяженность маршрута составит 331 км. По кольцу также запустят движение экспресса с пятью остановками. Обычная электричка будет останавливаться на 35 станциях.

Участники клуба добавили, что в 2020 году в Ферганской области Узбекистана планируют отремонтировать 20 тыс. км автодорог. Средства будут выделены из республиканского бюджета, средств Всемирного банка и антикризисного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ферганской области Узбекистана планируется реализовать 913 проектов на общую сумму 11 трлн сумов ($1,1 млрд).

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