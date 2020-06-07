Туркестан, Казахстан, 7 июня 2020, 15:04 — REGNUM Средства индивидуальной защиты и медицинские изделия прибыли в Туркестан в качестве гуманитарной помощи Узбекистана, сообщили 7 июня в региональной службе коммуникаций Туркестанской области Казахстана.
Узбекистан направил в казахстанский город 150 тыс. масок, 150 тыс. медицинских перчаток, 2,5 тыс. защитных костюмов, 1 тыс. термометров и 440 медицинских коек. Отмечается, что помощь поступит в медицинские учреждения Туркестанской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая власти Узбекистана направили в Туркестанскую область Казахстана 200 специалистов и 100 единиц техники для помощи в ликвидации наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.
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