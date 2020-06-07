Ашхабад, , 14:48 — REGNUM Сход селя возможен из-за дождей на юго-востоке Балканской области и на юго-западе Ахалской области Туркмении, сообщает 7 июня издание «Метеожурнал».

Сильные дожди ожидаются в горных районах Копетдага — синоптики прогнозируют выпадения 15−20 мм осадков. Порывы ветра в Балканской, Ахалской, Марыйской, Лебапской областях будут достигать 12−17 метров в секунду.

7−8 июня в Балканской и Ахалской областях ожидается понижение температуры воздуха до 26−31 градусов. Ранее в регионе наблюдалось до 46 градусов тепла. К 10 июня температура воздуха в Ашхабаде установится на 35−36 градусах.

Отмечается, что дожди и понижение воздуха вызваны вторжением области с пониженным давлением и прохладным влажным воздухом, который пришел с Каспийского моря.