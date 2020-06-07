Владимир, , 14:40 — REGNUM Во Владимирской области 7 июня подтверждены еще три смерти пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За весь период наблюдения в области зарегистрировано 30 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего во Владимирской области по состоянию на 7 июня выявлено 3089 положи тельных тестов на коронавирус, в том числе 63 — за последние сутки. 1198 человек были выписаны после курса лечения.

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