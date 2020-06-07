Астрахань, , 14:29 — REGNUM В Астраханской области подтверждено ещё два летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе областного правительства.

В инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы 4 июня скончались два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Житель Володарского района 1950 года рождения был госпитализирован 25 мая, 28 мая его перевели в отделение реанимации. Он был подключен к аппарату неинвазивной вентиляции легких, позднее переведен на инвазивный аппарат вентиляции легких, но 4 июня скончался.

Женщина 1957 года рождения из посёлка Волжский Енотаевского района находилась на амбулаторном лечении, при ухудшении состояния была госпитализирована в Енотаевскую районную больницу, откуда переведена в инфекционный госпиталь. В реанимации она провела пять суток на искусственной вентиляции лёгких.

Всего на территории региона зарегистрировано 22 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

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