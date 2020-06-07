Кишинёв, , 14:45 — REGNUM Молдавия находится на 38 или 39 месте по числу протестированных на миллион населения в списке 45 стран Европы. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику в эфире программы «Главный вопрос с Юлией Федоровой» на телеканале «НТВ Молдова».

По словам главы молдавского правительства, ситуацию по заболеваемости коронавирусом в Молдавии стоит рассматривать в контексте статистики стран Европы.

«Мы оцениваем если брать Европу там 44 страны, 45 по-моему, там идет список. По показателю число инфицированных на миллион населения мы находимся ровно в середине таблицы на 22-м или 23-м месте из 45 стран», — отметил Кику.

По показателю смертности на миллион населения, Молдавия по словам Кику на девятнадцатом месте, а в Молдавии 77−78 умерших на миллион населения, добавил премьер-министр республики.

«Другой показатель есть — доля смертности среди заразившихся. 3,6% она составляет. Среднемировая — 6,6%, соседняя Румыния…6,6%», — сообщил Кику.

«Хуже всего у нас показатель по количеству тестов на миллион населения. Мы из 45 стран находимся или на 38-и или на 39-м месте. И это к сожалению заслуга первых полтора месяца пандемии когда у нас в первые недели была только одна лаборатория… потом мы аккредитовали частные лаборатории… Сейчас мы проводим полторы тысячи в среднем тестов в день. Тогда в апреле у нас было 200−300. Естественно, что и количество выявленных случаев много», — заключил глава правительства.

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