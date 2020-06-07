Душанбе, , 14:11 — REGNUM Более 60 граждан Таджикистана вернулись из Вашингтона в Душанбе, сообщает издание «Азия-Плюс» со ссылкой на посла республики в США Фархода Салима.

По его словам, запуск вывозного рейса стал возможен благодаря сотрудничеству Госдепа США и оперативного штаба Таджикистана. Отмечается, что 5 июня в республику из Кувейта также вернулись 12 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на казахстаснко-узбекистанском участке границе застряли около 200 граждан Таджикистана. Жители республики расположились на автостоянке в Туркестанской области, недалеко от границы с Узбекистаном.

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