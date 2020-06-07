Москва, , 14:07 — REGNUM В Москве с 14 июня может быть отменен пропускной режим, который ранее был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии Москвы. Также информация была подтверждена из источника, близкого к властям столицы.

Утверждается, что о готовящейся отмене режима пропусков может быть объявлено 8 июня. Но не исключено, что мэр Москвы Сергей Собянин внесет какие-то правки в последнюю минуту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается и вскоре власти могут принять «радикальные меры» по ослаблению режима ограничений.