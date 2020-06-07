Курск, , 13:48 — REGNUM В Курской области 7 июня подтверждён ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончалась 59-летняя женщина. Всего в регионе умерли 17 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

В регионе в общей сложности провели 66 тыс. 67 исследований материала на коронавирус, в том числе за последние сутки протестировали 1518 человек.

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