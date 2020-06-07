Иерусалим, , 13:41 — REGNUM Производственную линию медицинских масок запустили в рамках подготовки ко второй волне коронавируса в Израиле. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что страна начала подготовку ко второй волне коронавируса. В связи с этим управление по производству и закупкам при военном ведомстве Израиля и компания Sion Medical открыли первую в стране производственную линию масок класса N95.

Производственная линия находится в городе Сдерот на юге Израиля и может выпускать в месяц до двух миллионов медицинских масок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном с начала апреля количестве выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Израиле. Рост числа заболеваний начался, преимущественно, в школах. Минздрав страны принял решение об ужесточении карантинных мер в случае, если в день будет выявляться более ста случаев заражения.

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