Нур-Султан, , 13:27 — REGNUM Дистанционная форма работы в Казахстане сохранится для 80% работников национальных компаний и сотрудников государственных органов. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой, сообщает 7 июня агентство «КазТАГ».

Не менее 80% сотрудников останутся работать дома при штатной численности сотрудников предприятия более 30. Если в регионе прирост числа новых случаев заражения коронавирусом не превышал 5%, то на дистанционной форме останутся 50% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, право ужесточать карантин в Казахстане получили руководители региональных органов Комитета национальной безопасности (КНБ), министерства обороны и МВД.

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