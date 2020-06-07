Москва, , 13:16 — REGNUM Более тысячи человек, переболевших COVID-19, сдали плазму с антителами к коронавирусу на станциях переливания крови в Москве. Об этом 7 июня сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила Ракова, метод лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии переливанием плазмы с антителами к коронавирусу используется в России по предложению Клинического комитета. Врачи отмечают улучшение состояния у пациентов, которым переливали плазму.

Заммэра Москвы уточнила, что получить антитела к COVID-19 искусственным путём невозможно, поэтому в Москве была создана специальная горячая линия для переболевших жителей города, куда они могут обратиться при желании стать донором.

Ракова напомнила, что стать донором плазмы с антителами к COVID-19 может любой желающий от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству, спустя две недели после выздоровления. Окончательное решение по донорству принимает врач-трансфузиолог. Для доноров плазмы установлены стимулирующие выплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что донорами плазмы в Москве выразили желание стать более трёх тысяч жителей, выздоровевших от COVID-19.

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