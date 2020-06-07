Кейптаун, , 13:38 — REGNUM Власти Южноафриканской республики (ЮАР) намереваются снова начать принимать у себя туристов из других стран, прием которых был прерван из-за пандемии коронавируса, только в 2021 году. Об этом 7 июня сообщает журнал Travel and Leisure.

Также уточняется, что несмотря на постепенное смягчение мер карантинной безопасности, которые были введены в стране в связи пандемией коронавируса, туристической отрасли ЮАР потребуются ещё месяцы для возобновления её работы.

При этом, несмотря на то, что южноафриканцам в рамках указанного смягчения разрешено посещать частные и публичные заповедники, туристические поездке в стране запрещены до конца года.

Кроме этого, указывается, что внутренний туризм в стране будет разрешён в декабре нынешнего года, а международный — в феврале 2021-го.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в ЮАР в рамках смягчения карантинных мер безопасности возобновили свою работу предприятия, магазины и школы.