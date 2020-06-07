Нур-Султан, , 13:07 — REGNUM Ужесточать карантинные меры в Казахстане смогут руководители региональных органов МВД, КНБ и министерства обороны. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой, сообщает 7 июня агентство «КазТАГ».

Право ужесточать карантин также получили ведомства управления делами президента Казахстана. Ранее такое право имели лишь главные государственные санитарные врачи в соответствующих регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня в Казахстане выявили 12 694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 7135 человек, скончались 53 пациента.

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