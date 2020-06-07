Астрахань, , 12:48 — REGNUM В Астраханской области 7 июня выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального минздрава.

Всего в регионе зарегистрировано 2337 подтверждённых случаев заражения. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 658 человек. За весь период 1262 человека выздоровели и были выписаны, 22 человека умерли.

Под амбулаторным наблюдением остаются 2933 человека. У 73 тыс. 418 человек взяли 78 тыс. 822 анализа на коронавирус. Коэффициент распространения инфекции составил 0,7.

Читайте развитие сюжета: В Астрахани скончались два пациента с COVID-19